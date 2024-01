Cremlingen. Der neue Gemeindebrandmeister in Cremlingen ist auch der alte. Veränderungen gibt es aber auf den Posten der Stellvertreter.

In der jüngsten Ratssitzung wurde das neue Führungsgespann der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Cremlingen, der Gemeindebrandmeister und seine zwei Stellvertreter, ernannt. Darüber informiert die CDU-Fraktion im Cremlinger Gemeinderat in einer Pressemitteilung. Marcus Peters, bereits seit zwölf Jahren als Gemeindebrandmeister im Amt, wurde demzufolge diese verantwortungsvolle Aufgabe erneut übertragen. Neu im Führungsteam sind seine beiden Stellvertreter Bastian Fiesel aus Schandelah und Lars Haverlah aus Destedt.

Die Freiwillige Feuerwehr sei ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit in den Kommunen, betont die CDU. Wie wichtig ihre Präsenz vor Ort ist, habe man erst jüngst wieder bei den aktuellen Hochwasserereignissen in ganz Niedersachsen beobachten können, aber auch im vergangenen Juni in der Gemeinde Cremlingen, wo alle zehn Ortsfeuerwehren bei einem extremen Unwetterereignis gefordert waren. Zahlreiche Verkehrsunfälle oder kleine und große Brandereignisse, bei denen die Feuerwehren im Verlauf des Jahres helfen, bergen, retten und löschen, seien dabei für die Einsatzkräfte fast „Tagesgeschäft“, heiß es weiter.

Politik muss vernünftige Rahmenbedingungen schaffen

Die CDU-Fraktion stellt klar, dass die Wehren damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde und oftmals auch darüber hinaus leisten würden. Dieses ehrenamtliche Engagement gelte es gebührend wertzuschätzen.

„Die Politik trägt eine besondere Verantwortung für die Wertschätzung des Ehrenamts. Sie muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Freiwilligen Feuerwehren stimmen, und dafür werden wir weiterhin einstehen“, so Tobias Breske, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat Cremlingen. „Da gilt es, politisch zuweilen auch in einigen Bereichen mit Blaulicht auf der linken Spur unterwegs zu sein – zum Beispiel bei der adäquaten Unterbringung der Einsatzkräfte in entsprechenden Feuerwehrhäusern.“

red