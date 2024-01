Wolfenbüttel. Welche Ziele konnten 2023 umgesetzt werden? Was steht 2024 und darüber hinaus an? Wolfenbüttels Klimaschutzmanagerin gibt Antworten.

Klara Krüger ist seit 2021 die Klimaschutzmanagerin der Stadt Wolfenbüttel. Im Interview verrät sie, was sie im Zusammenspiel mit der Verwaltung sowie der Bürgerschaft 2023 bewirken konnte und was in diesem Jahr ansteht.