Wolfenbüttel. Azubis der Carl-Gotthard-Langhans-Schule profitieren von einem neuen Elektrostapler. Die Berufsschule hat ihn als Spende erhalten.

Die Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) hat einen neuen, modernen Gabelstapler. Durch die seit Jahren gelebten Partnerschaften der CGLS mit der örtlichen Wirtschaft erhält die Schule regelmäßig Unterstützung von lokalen Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wolfenbüttel. So habe der Geschäftsführer der GS Gabelstapler Service GmbH aus Wolfenbüttel, Torsten Franke, am vergangenen Freitag einen 3-Rad-Elektrostapler der Firma Hyster im Wert von 15.000 Euro als Sachspende übergeben.

Schulleiter Stefan Volkmann erklärt in der Mitteilung, wofür der Gabelstapler gebraucht wird: „Der Elektrostapler wird als Lernträger in der einjährigen Berufsfachschule Fahrzeugtechnik, in der Berufsschule für Land- und Baumaschinenmechatroniker und in der Region des Lernens eingesetzt.“ Volkmann zufolge dient er Ziel, jungen Menschen im Landkreis Wolfenbüttel die bestmögliche Ausbildung in ihrem Handwerk anzubieten.

Der Elektrostapler soll zu einer zeitgemäßen Ausbildung in der Wolfenbütteler Berufsschule beitragen

Die Carl-Gotthard-Langhand-Schule hat sich nach eigenen Angaben eine zeitgemäße und moderne Ausbildung im Beruf der Land- und Baumaschinenmechatroniker zur Pflicht gemacht. In Zeiten des technischen Wandels sei es für berufsbildende Schulen unerlässlich, mit zeitgemäßer Ausstattung arbeiten und lernen zu können. Dieser Anspruch ziehe aber auch hohe Kosten nach sich, was die öffentliche Hand manchmal vor Herausforderungen stellen könne.

Zu dem Elektrostapler erklärt die Schule in der Pressemitteilung, dass sich die Elektromobilität im Bereich der Gabelstaplertechnik bereits seit Jahren etabliert habe. Für Transporte in Logistik- und Lagerhallen sei der Dieselantrieb ersetzt durch moderne Elektroantriebe.

red