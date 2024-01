Wolfenbüttel. In der Lessingstadt und den Ortsteilen gibt es 2024 gleich mehrere große Bauprojekte. Ein Blick hinter die Kulissen.

Wolfenbütteler, die aus der Lessingstadt weggezogen sind und nach einigen Jahren zurückkehren, fallen die Veränderungen im Stadtbild eher auf als den Einheimischen, für die der Veränderungsprozess im äußeren der Stadt eher langsam in Nuancen vorangeht. Die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes einer Stadt wie Wolfenbüttel ist natürlich hauptsächlich geprägt von Bauvorhaben, von Neubauten und Sanierungen von Straßen, Plätzen und Häusern. Ein Blick auf begonnene und geplante Bauvorhaben ist somit auch ein Blick in die nahe Zukunft Wolfenbüttels und gibt somit Aufschlüsse darüber, wie sich das äußere Erscheinungsbild der Stadt und ihrer Ortsteile in den nächsten Monaten und Jahren verändern wird.