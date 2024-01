Wolfenbüttel. Die Netze und die bestehenden Kunden in der Lessingstadt gehen an die Lüneburger. Hier lesen Sie, was das für die Kunden bedeutet.

In den Glasfaserausbau in Wolfenbüttel kommt Bewegung: Wie die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH berichtet, übernimmt das Unternehmen aus Lüneburg die Glasfasernetze in Wolfenbüttel. „Das Ziel lautet: flächendeckend Glasfaser bis ins Haus und in die Gebäude für Niedersachsen und den norddeutschen Raum zu bringen. Daran hat sich auch mit der Übernahme nichts geändert“, schreibt die Lünecom und ergänzt, dass dafür Investitionen von rund 62 Millionen Euro eingeplant seien. Bei ihrem Vorhaben arbeite die Lünecom mit der Northern Fiber Holding zusammen.

Wolfenbütteler sollen ihren Anschluss wie bestellt erhalten

Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass die Lünecom das bereits gebaute Netz der VX Fiber mit der Marke LilaConnect übernehme und in den nächsten zwei Jahren den weiteren Ausbau der gesamten Stadt- und Ortsteile umsetzen werde. Für die Wolfenbütteler ändere sich nichts, alle bereits bestellten und unter Vertrag stehenden Haushalte würden ihren Glasfaser-Anschluss wie bestellt erhalten.

Gute Nachrichten seien das laut der Lünecom auch für alle bestehenden Kunden, für die sich weder Produktpalette noch Ansprechpartner ändere. Die schon aktiven Kunden der LilaConnect würden von der Lünecom übernommen und mit der regionalen Marke LilaConnect *powered bei Lünecom wie bisher und weiterhin mit allen Diensten versorgt und betreut.

Produktpalette soll ausgebaut werden

Dem Unternehmen zufolge werden die Bürgerinnen und Bürger im bekannten Ladenlokal am Stadtmarkt (Lange Herzogstraße 1 in Wolfenbüttel) vom bisherigen Kundenteam wie gewohnt betreut und können technische Fragen zu Bau und Technik loswerden sowie neue Verträge buchen. In 2024 werde die Mannschaft verstärkt, die Produktpalette werde ausgebaut und es werde zusätzlich die neue Produktfamilie der Lünecom angeboten, heißt es weiter.

„Es kommt Bewegung in den Glasfaserausbau für die Region, denn gemeinsam mit VX schaffen wir im Schulterschluss wichtige Synergieeffekte, von denen ganze Kommunen profitieren. Für Wolfenbüttel gibt es so die einzigartige Chance sehr schnell mit einer zukunftsweisenden Infrastruktur und Diensten versorgt zu werden“, so Richard Krause, Geschäftsführer der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH und Geschäftsführer der Northern Fiber Holding GmbH, die auch in anderen Regionen Glasfaser ausbaut.

