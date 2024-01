Wolfenbüttel. Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen präsentiert in der Kommisse das Programm „Impression Depression“ der Robert-Enke-Stiftung.

Depression ist eine Volkskrankheit. Experten schätzen, dass jeder Fünfte einmal in seinem Leben davon betroffen sein wird. Die Dunkelziffer liegt jedoch höher. Autorin, Moderatorin, Nachhaltigkeits-Aktivistin und Influencerin Louisa Dellert, in Wolfenbüttel geboren und in Hornburg aufgewachsen, machte ihre Erkrankung öffentlich: Gefühlsschwankungen, Burnout, depressive Erschöpfung. Der offene Umgang der 34-Jährigen ist keine Selbstverständlichkeit. Noch nicht.

Die Krankheit „Depression“ wurde 2009 durch den tragischen Tod von Fußball-Nationaltorhüter Robert Enke in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Doch wo steht die gesellschaftliche Diskussion über das Thema Depression inzwischen? Eine Frage, die am Samstag während einer öffentlichen Veranstaltung rund um das Programm „Impression Depression“ der Robert-Enke-Stiftung in der Kommisse aufkam, die im Hintergrund von Expertinnen der Selbsthilfekontaktstelle Wolfenbüttel des Paritätischen begleitet wurde.

Ich finde es wichtig, dass man über psychische Erkrankungen aufklärt und darüber spricht. Christine Freywald - Mitarbeiterin der Selbsthilfekontaktstelle Wolfenbüttel des Paritätischen

„Der Umgang mit dem Thema Depression hat sich verbessert in den vergangenen Jahren“, sagt Jasper Thöle, Sportpsychologe, der für die Robert-Enke-Stiftung Termine wie den in Wolfenbüttel fachlich begleitet. „Es könnte besser sein“, sagt Christine Freywald, die Frau aus der Praxis, die als Mitarbeiterin der Wolfenbütteler Selbsthilfekontaktstelle den täglichen Umgang mit der Erkrankung und Erkrankten hat.

Freywald, ebenfalls in Hornburg aufgewachsen, sagt: „Ich finde es wichtig, dass man über psychische Erkrankungen aufklärt und darüber spricht.“ Auch deshalb habe sich die Selbsthilfekontaktstelle um das Programm „Impression Depression“ der Robert-Enke-Stiftung bemüht – eine Virtual-Reality (VR)-Erfahrung, in der Nicht-Betroffene in eine computergenerierte Wirklichkeit eintauchten, die sie mithilfe einer speziellen VR-Brille erlebten, um für die Erkrankung sensibilisiert zu werden. Ganz wichtig, so Thöle: Angesprochen waren Eltern, Geschwister oder Ehepartner von Betroffenen. Und alle waren zur Ehrlichkeit angehalten, denn, so Christine Freywald: „Wer schon einmal von einer Depression betroffen war, hätte besser nicht teilnehmen sollen, da in diesem Programm womöglich alte Probleme getriggert werden.“

Wolfenbütteler tauchen ein in die Gefühlswelt eines depressiv Erkrankten

„Impression Depression“ stellte die Gedanken- und Erlebniswelt eines depressiv erkrankten Menschen dar. Die Teilnehmer durchliefen drei Räume. Im ersten wurde erklärt, was eine Depression ist. Im zweiten Raum gab es die VR-Erfahrung. Die Teilnehmer trugen beim Blick durch die Brille eine zehn Kilogramm schwere Bleiweste, „um die Schwere einer Depression auch körperlich zu spüren“, so Freywald. Im dritten Raum fand die Reflexion des Erlebten statt. Christine Freywald: „Für alle Teilnehmer ist es wichtig, am Ende offen über das Erlebte sprechen zu können.“