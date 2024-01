Wolfenbüttel. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag elektronische Geräte erbeutet. Das sind die Blaulichtmeldungen aus Wolfenbüttel.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 6.15 Uhr, in eine Schule in der Cranachstraße in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei durchsuchten die Täter diverse Räume und brachen Türen gewaltsam auf. Sie erbeuteten diverse elektronische Geräte und verursachten einen geschätzten Schaden von über 20.000 Euro.

Zur Sicherung der Spuren stellte die Polizei Wolfenbüttel den Schulbetrieb zeitweise ein. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer (05331) 9330 um Zeugenhinweise.

Mehrere Fahrer in Wolfenbüttel ohne Führerschein erwischt

Die Polizei Cremlingen hat am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz einen 21-Jährigen ohne Fahrerlaubnis erwischt. Laut Pressemitteilung der Polizei stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch ein 16-Jähriger geriet am Donnerstag mit seinem Motorroller ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Polizei Wolfenbüttel. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, weil der 16-Jährige trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr und zudem das Kennzeichen fehlte. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle weder eine Fahrerlaubnis, noch eine Versicherung vorweisen. Die Polizei untersagte auch hier die Weiterfahrt und leitete zwei Strafverfahren ein.

Beamte der Polizei Wolfenbüttel kontrollierten am Freitag außerdem einen 35-jährigen Fahrer in Neindorf. Die Beamten vermuteten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Zudem mussten die Polizisten feststellen, dass der Wolfenbütteler nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ein Strafverfahren bezüglich der fehlenden Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zigarettenautomat in Wolfenbüttel aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Seinstedter Straße laut Polizeiangaben einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und sämtliche Zigaretten und Geldkassetten entwendet. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter der Telefonnummer (05331) 9330.

red