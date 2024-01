Wolfenbüttel. „Aus dem Nichts“ nach dem Film von Fatih Akin bewegt und begeistert das Publikum und legt den Finger in die Wunde deutscher Gegenwart.

An diesem Abend geschah etwas vor der Bühne des Lessingtheaters, im Parkett und auf den Rängen, was nach einem Schauspiel keineswegs gang und gäbe ist. Die Zuschauenden erhoben sich. Alle gleichzeitig. Minutenlanger Beifall für das Ensemble einer starken Inszenierung, Johlen. „Aus dem Nichts“, so heißt das Drama, das nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin über die Bühne des Lessingtheaters ging. Ein wichtiges, ein notwendiges Stück, ein zeitkritisches Stück. Ein Stück, das im Superwahljahr 2024 den Blick auf das rechte Spektrum dieser Republik richtet. Ein Stück, das den Blick auf Gerechtigkeit und Politik schärft. Das Lessingtheater in der Leitung von Alexandra Hupp hat mit „Aus dem Nichts“ ein Stück auf seine Bühne geholt, das deutsches Drama ist. Eher weniger „Politthriller“, wie es im Programmheft heißt. Ein Schauspiel, das deutsche Befindlichkeiten benennt, das den Finger in die Wunde Gegenwart legt.