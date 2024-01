Wolfenbüttel. Gegen 12 Uhr kam es am Montag in Ampleben zu einer Verkehrskontrolle, in der gegen eine 25-Jährige ein Verfahren eingeleitet wurde.

Bei einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizei Schöppenstedt ist bei den Beamten der Verdacht entstanden, dass die Fahrerin eines Fiat unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Die Kontrolle ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr in der Ortschaft Ampleben. Während der Überprüfung gab die 25-Jährige zu, dass sie vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert habe und bestätigte so die Vermutung.

Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten untersagt und eine Blutprobe veranlasst. Es wurde ein Verfahren gegen die junge Frau eingeleitet.

red