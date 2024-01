Wolfenbüttel. Am Mittwochvormittag hat der Keller eines Wohnhauses in der Ratsbleiche in Wolfenbüttel gebrannt. Die Flammen schlugen aus dem Fenster.

Am Mittwochvormittag ist es in der Ratsbleiche in Wolfenbüttel zu einem Kellerbrand gekommen. Die Feuerwehr rückte aus - und erblickte bei der Ankunft bereits Flammen, die aus den Kellerfenstern schlugen.

Feuer in Wolfenbüttel - Kameraden retten sieben Personen

Wegen des Feuers entwickelte sich starker Rauch, der in das Treppenhaus zog. Daher mussten Feuerwehrleute sieben Personen aus dem rund 50 Jahre alten Wohnhaus retten. Rettungskräfte versorgten die Bewohner. Es war jedoch zu keinen schweren Verletzungen gekommen.

Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Wie es zum Brand kommen konnte, ist bisher nicht geklärt. Die Polizei ermittelt nun.