Wolfenbüttel. Seit Sommer 2023 wird Wolfenbüttels Lange Herzogstraße aufwendig saniert. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es weiter.

Es bedarf ab und an schon einiger kleiner Umwege, um in den ein oder anderen Laden zu kommen. Absperrungen, Baufahrzeuge. So das mittlerweile gewohnte Bild. Und das wird auch erstmal so bleiben: Die Wolfenbütteler Fußgängerzone ist seit Sommer 2023 eine Großbaustelle. Und voraussichtlich bis Ende dieses Jahres wird das auch so bleiben. Die Lange Herzogstraße wird aufwendig saniert. Die Innenstadt wird ihr Gesicht verändern, mit allem Drum und Dran: neues Pflaster, Sitzmöglichkeiten, neue Leitungen werden in diesem Zuge ebenfalls mitgemacht.