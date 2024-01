Cremlingen. Nach dem Protest auf dem Braunschweiger Schlossplatz sind weitere Demos geplant. Die Grünen aus Cremlingen kritisieren die Übergriffe.

Die zentrale Veranstaltung im Zuge der Proteste der Landwirte aus der Region konzentrierte sich zu Wochenbeginn auf den Braunschweiger Schlossplatz. Doch die Trecker dominierten auch den Alltag auf anderen Plätzen, in Dörfern und Straßen – auch zahlreich im Landkreis Wolfenbüttel. Viele Bauern aus dem Kreis gingen auf die Straße, um ihrem Ärger über geplante Kürzungen Luft zu machen. Karoline Vorlop aus Gielde ist Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landvolkes und berichtet, dass die Aktionen der nächsten Tage im Zuge der Protestwoche auf unterschiedliche Weise ausfallen. Die Landwirte würden sich selbst organisieren und unter anderem Schleichfahrten veranstalten. Am Donnerstag fände unterdessen eine weitere Demonstration in Hannover statt, am kommenden Montag dann in Berlin.