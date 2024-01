Wolfenbüttel. Drei junge Auszubildende machen sich nach Feierabend auf den Weg in die Selbstständigkeit. Die ersten Kunden zu finden ist mühsam.

Der erste Firmensitz ist denkbar karg. Ein kleiner Raum, weiße Wände, das graue Ecksofa nimmt fast den ganzen Platz ein. Davor steht ein niedriger Couchtisch. Den einzigen wirklichen Hingucker bildet ein riesiger Computerbildschirm an der Wand. „Connect. Inspire, Succeed: Deine Social Media Erfolgsgeschichte.“ steht in großen Buchstaben auf diesem Bildschirm. Der Slogan gehört zur Internetseite eines ganz neuen Start-ups. Gegründet haben es drei Wolfenbütteler Auszubildende. Jannik Haß, Louis Wiese und Veit Kroos starten ihren Traum von der beruflichen Selbstständigkeit in ihrer Freizeit in einem Kellerraum.