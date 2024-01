Wolfenbüttel. Der ehemalige Geschichtslehrer Arnulf Heinemann sprach über die Gerichte, an denen auch politische Urteile gefällt wurden.

Über die Strafpraxis des Amtsgerichts Wolfenbüttel während der NS-Zeit hielt der ehemalige Geschichtslehrer Arnulf Heinemann, der auch viele Jahre Mitarbeiter der Gedenkstätte der JVA war, einen lebendigen Vortrag für die Jahrgänge 10, 12 und 13 der Großen Schule. Wie das Gymnasium in seinem Bericht über den Vortrag ausführt, wurden am Wolfenbütteler Amtsgericht in den Jahren 1933 bis 1945 mehr als 6000 Straftaten behandelt, darunter Eigentumsdelikte oder Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, aber auch politische Delikte. Während des Zweiten Weltkrieges seien nicht nur Menschen aus der Region Wolfenbüttel angeklagt gewesen, sondern auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Europa.

Manche Urteile überraschen

Arnulf Heinemann vermittelte an Beispielen aus der Region exemplarisch die Strafpraxis von Amtsrichtern während der NS-Zeit. „Amtsgerichte waren im Unterschied zu den Sondergerichten und dem Volksgerichtshof vergleichsweise unpolitisch“, erläuterte der pensionierte Geschichtslehrer, der heute noch in der Weiterbildung tätig ist. Politisch-ideologisch begründete Urteile, etwa nach der „Volksschädlingsverordnung“, habe es nicht gegeben, so Heinemann. Dennoch seien Amtsrichter am NS-Unrecht beteiligt gewesen, denn ungefähr zehn Prozent der Fälle seien politisch gewesen und somit seien die Amtsgerichte eine Stütze der NS-Diktatur gewesen. Interessanterweise habe es aber auch Freisprüche oder mildere Urteile als vom Staatsanwalt gefordert gegeben, auch bei Zwangsarbeitern, so Heinemann, der seit vielen Jahren an diesem Thema forscht.

Einer dieser Amtsrichter am Wolfenbütteler Amtsgericht war Hermann Künne, der an der Großen Schule im Jahre 1927 das Abitur abgelegt hatte und während der NS-Zeit am Amtsgericht Wolfenbüttel tätig war. 1932 trat er in die NSDAP ein und begründete dies mit den Worten: „Da es mein Wunsch war, in den Staatsdienst übernommen zu werden, trat ich der Partei bei.“ Nach Kriegsende wurde er im Zuge der Entnazifizierung als „Mitläufer“ eingestuft und durfte ab 1953 wieder als Richter arbeiten.

Im Anschluss wurden Fragen beantwortet

Im Anschluss an den Vortrag konnten alle Anwesenden noch Fragen stellen, die ausführlich beantwortet wurden. „Die Schulgemeinschaft der Großen Schule bedankt sich sehr bei Arnulf Heinemann, der den Schülerinnen und Schülern einen Teil der vielschichtigen NS-Zeit mit regionalem Bezug nähergebracht hat“, erklärte Frauke Neumann, Fachobfrau für das Fach Geschichte.

red