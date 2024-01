Groß Stöckheim. Orgelbaumeister Udo Feopentow leistet feinste Detailarbeit. Nun erklingt die Orgel voller und schöner denn je.

Die Orgel der Apostelkirche in Groß Stöckheim ist in Stand gesetzt und in ihrem Klangbild verschönert worden. Davon konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Gottesdienstes am Samstag überzeugen. Daumen hoch für das schöne Klangergebnis und Klangerlebnis. Kirchenvorstand und Gemeinde freuen sich.