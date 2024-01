Wolfenbüttel. In der Wolfenbütteler Lindenhalle gab es am Wochenende eine wahre Retro-Wundertüte: vom Gameboyspiel bis zur Magnavox Odyssey von 1972.

Samstagnachmittag kehrten sie zurück, die Erinnerungen an durchzockte Nächte, damals Anfang der 1980er-Jahre. Eine Zeit, in der Spiele keinen Gamer-PC mit besonderer Grafikkarte erforderten und trotzdem begeisterten. Erinnerungen an „Pong“ – zwei Striche und ein Punkt, der selbst griffige Kontrahenten in spielerischen Duellen vor einem klobigen Fernseher friedlich vereinte. Jahre der Jugend, durchaus gespickt vom Generationskonflikt mit streitbaren Eltern, warum denn selbst sonnige Sonntage im abgedunkelten Wohnzimmer vor der Spielekonsole verbracht wurden…