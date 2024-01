Wolfenbüttel. Zahlreiche Veranstaltungen warten im ersten Halbjahr auf die Senioren der Lessingstadt. Hier finden Sie Teil 1 der Übersicht.

Lesungen, Frühstückskino, Veranstaltungen und Vortragsangebote – das erste Halbjahr 2024 hat für Seniorinnen und Senioren wieder Interessantes parat. Was genau, zeigt der neue Veranstaltungskalender des Seniorenservicebüros, der jetzt vorgestellt wurde. Der Kartenvorverkauf startet am 3. Januar. An dieser Stelle stellen wir den ersten Teil des umfangreichen Programms in chronologischer Reihenfolge vor.

Anette Müller-Damrath, Leiterin des Seniorenservicebüros, freut sich, dass es mit allen Partnern wieder gelungen ist, attraktive Veranstaltungen anzubieten – viele Veranstaltungen sind wieder kostenfrei.

Lesung, Film und Lichtbildvortrag

Gestartet wird mit einer kostenfreien Lesung. Kurzgeschichten aus „Bitte Danke Schön“ von Thorsten Dörp gibt es am Montag, 22. Januar, 15.30 bis 17 Uhr, in der Stadtbücherei. Diese Lesung verspricht einen amüsanten Nachmittag, Lachen und Schmunzeln inklusive. Anmeldung bis Donnerstag, 18. Januar 2024, im Seniorenservicebüro unter der Rufnummer (05331) 86438.

„Erlebnisreise durch die heimische Flora und Fauna“ lautet der Titel des Lichtbildervortrags am Montag, 5. Februar, 15 bis 16.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Ob im Garten, Wald oder Wiese, bei Tag oder Nacht – unsere Natur hat immer etwas zu bieten. Der Hobbyfotograf Frank Müller wird mit kleinen und großen Naturschönheiten der näheren Umgebung überraschen. Freuen kann man sich auf beeindruckende Fotos und naturwissenschaftliche Erklärungen. Verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 30. Januar, im Seniorenservicebüro telefonisch unter der Nummer (05331) 86438.

Der Film „Hallo Dienstmann“ wird im Rahmen der Serie „Frühstückskino“ vom Seniorenbeirat in der Stadt Wolfenbüttel und dem Seniorenservicebüro am Sonntag, 25. Februar, 11 Uhr, im Filmpalast gezeigt. Der Kartenerwerb für Film und Imbiss (13 Euro) ist bis Freitag, 9. Februar, nur im Seniorenservicebüro möglich. Das Mitbringen von Kaffeebechern und Tellern wird gern gesehen. Einlass ist ab 10 Uhr.

Fitness und Arzneimittelsicherheit

Eine Mitmachveranstaltung steht am Mittwoch, 6. März, 15 bis 16.30 Uhr, in der Kommisse auf dem Programm. Unter dem Motto „Fit in den Frühling – Bewegung ist Trumpf“ gibt Referentin Stefanie Müller hilfreiche Informationen und zeigt praktische Übungen, die nicht anstrengend sind und dennoch dem gesamten Organismus guttun. Wer Lust hat, sich in Gemeinschaft zu bewegen, sollte sich bis zum Donnerstag, 29. Februar, verbindlich unter der Rufnummer (05331) 86438 anmelden.

Jedes Medikament, das benötigt wird, hat sowohl erwünschte als auch unerwünschte Wirkungen. Im Vortrag „Tabletten, Tropfen & Co – vertragen die sich zusammen?“ wird dies aufgegriffen. Termin ist am Mittwoch, 13. März, 15 bis 16.30 Uhr, in der Kommisse. Der Vortrag von Uta Eckert, Bezirksapothekerin aus Wolfenbüttel, wird einen Einblick in die Risiken der Polymedikation geben und Möglichkeiten aufzeigen, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu gewährleisten. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum Donnerstag, 7. März, im Seniorenservicebüro unter der Rufnummer (05331) 86438 möglich.

red