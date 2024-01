Wolfenbüttel. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und ein iPad. In einem anderen Kindergarten scheiterte der Einbruchsversuch am Donnerstag.

Unbekannte Täter wollten zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in zwei Kindergärten in Wolfenbüttel einbrechen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei hebelten die Diebe das Fenster des Kindergartens in der Geibelstraße auf und durchwühlten zahlreiche Behältnisse. Sie erbeuteten Bargeld und ein iPad und verursachten einen Schaden von mindestens 2000 Euro.

Wolfenbüttel: Ein zweiter Einbruchsversuch in einem weiteren Kindergarten scheiterte

Bei einem weiteren Einbruchsversuch am Donnerstag in einer Betreuungseinrichtung in der Ludwig-Richter-Straße scheiterten die Täter an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Trotz Hebelversuchen an Türen und Fenstern gelang ihnen der Zutritt nicht. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1200 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entsprechende Zeugenhinweise entgegen.

Unbekannte brechen in Wittmarer Haus ein

Zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar sind Unbekannte in ein Wittmarer Haus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang und durchsuchten nahezu sämtliche Räume nach Wertsachen. Die Täter erbeuteten Bargeld in einer mittleren dreistelligen Höhe. Hinweise: (05331) 9330.

red