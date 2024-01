Wolfenbüttel. 40 Mädchen und Jungen sammeln in Wolfenbüttel Spenden für Gleichaltrige in Amazonien und in der Welt.

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche. In der St.-Petrus-Kirche in Wolfenbüttel fand am Freitag der Aussendungsgottesdienst für die als Heilige Drei Könige verkleideten 40 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 16 Jahren statt. Sie singen Lieder und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.