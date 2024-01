Wolfenbüttel. Der Deutsche Verband für Facility Management zeichnete die Masterarbeit der jungen Energiesystemtechnikerin mit 3000 Euro aus.

Laura Beck, Absolventin des Masterstudiengangs Energiesystemtechnik an der Ostfalia-Hochschule, hat den mit 3000 Euro dotierten gefma-Förderpreis erhalten. Der Deutsche Verband für Facility Management e.V. (gefma) zeichnet mit dem Preis seit 26 Jahren den Nachwuchs für Hochschulabschluss- und Projektarbeiten der Fachwirtausbildung aus. Mit Laura Beck war diesmal erstmals eine Absolventin der Ostfalia-Hochschule unter den Ausgezeichneten vertreten. Die Jury überzeugte ihre Masterarbeit zum Thema „BIM@FM – Analyse der Anforderungen an BIM-Daten zur zielgerichteten Anwendung von BIM-Modellen im Facility Management“. Darüber informiert die Hochschule.

Die Masterabsolventin hatte bewusst die berufsbegleitende Studienvariante an der Ostfalia-Hochschule gewählt und neben ihrer Tätigkeit als Projektleiterin im Technischen Service bei der Apleona Nordost GmbH den Schwerpunkt auf die zielgerichtete Anwendung von BIM-Modellen im Facility Management gelegt. BIM steht für Building Information Modeling und beschreibt eine Methode, durch die der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes mit virtuellen, digitalen Gebäudeinformationen dargestellt werden kann. Im Fokus ihrer Masterarbeit stand, welche Anforderungen an BIM-Daten bereits in der Planungsphase der Gebäude gestellt werden müssen, um anschließend die Modelle zielgerichtet im Facility Management einsetzen zu können.

Professor lobt großen Sachverstand der Ausgezeichneten

Laura Beck untersuchte anwendungsorientierte Prozesse in den Themenfeldern Wartung, Störungsmanagement, Gewährleistungsnachverfolgung sowie der Anlagenerweiterung im Betrieb und leitete aus diesen Ergebnissen die entsprechenden Datenanforderungskataloge für BIM-Modelle aus der Facility-Management-Perspektive ab. Zum Studienende wechselte Laura Beck von der operativen Tätigkeit bei der Apleona Nordost GmbH zur M&P BEGIS GmbH, wo sie sich zukünftig mit strategischen Projekten im Bereich Digitalisierung, Facility Management und Prozessoptimierung beschäftigen wird.

Prof. Dr.-Ing. Uwe Schnieder, Leiter des Labors für Klimatechnik und der Betreuer der Masterarbeit an der Hochschule, freute sich über den Erfolg der Ostfalia-Absolventin: „Sowohl der Theorie- als auch der Anwendungsteil beweisen die besondere Fähigkeit von Laura Beck zur Abstraktion der komplexen Prozesse und ihren großen Sachverstand bezüglich der konkreten Ausgestaltung der strategischen, taktischen und operativen Prozesse. Ideal war dabei, dass sie in ihrer verantwortlichen Position bei der Apleona Nordost GmbH diese Prozesse auf den drei Ebenen täglich praktisch gelebt hat. Dank ihrer Arbeit haben wir einen sehr interessanten und fundierten Blick in die Zukunft werfen dürfen.“

