Wolfenbüttel. Die Bienenvölker der Stadtwerke bescherten den Kitas eine reiche Honigernte. Und für die Kinder geht es nicht nur um den Genuss.

Die Kinderaugen strahlten und das Wasser lief im Munde zusammen, als die Stadtwerke Wolfenbüttel in den letzten Wochen des vergangenen Jahres kleine Geschenkkörbe mit süßem Inhalt an mehr als 30 Kindergärten und Kindertagesstätten in der Lessingstadt verschenkten. Wie der kommunale Energiedienstleister berichtet, befanden sich in den Körben jeweils ein Glas Honig von den Stadtwerke-Bienen, den die Kinder bei einem gesunden Kita-Frühstück kosten können. Damit die Kleinen mehr über die emsigen Honigproduzenten erfahren, erhielten sie zudem Karten zum Ausmalen, Sticker mit den Bienen-Maskottchen Sepp und Hilde sowie ein Lernplakat über Bienen. Und weil die Bienen auch künftig fleißig Honig produzieren sollen, war auch ein Samentütchen für eine bunte Blumenwiese Teil des Geschenks – mit der Aussaat schaffen die Kinder im kommenden Frühjahr neuen Lebensraum für die wichtigen Insekten.

„Mit dieser Aktion wollen wir den Jüngsten vor allem Freude bereiten und spielerisch vermitteln, welche Bedeutung Bienen als Bestäuber haben. So lernen die Kleinen, die Natur und die so wichtige Artenvielfalt wertzuschätzen“, sagte Kerstin Hecker, Marketingleiterin bei den Stadtwerken Wolfenbüttel. Das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit hätten die Stadtwerke Wolfenbüttel fest in ihren Unternehmenswerten verankert, heißt es in der Mitteilung; aktiv trieben sie die Wende zu einer ressourcenschonenden erneuerbaren Energieversorgung voran. Zudem habe das Unternehmen mit zahlreichen anderen Projekten die hiesige Natur, die Artenvielfalt und die Lebensqualität künftiger Generationen im Blick.

Im Jahr 2023 waren die Bienen besonders fleißig

Seit mehr als zwei Jahren wohnen zwei Honigbienenvölker auf der Wiese hinter dem Stadtwerke-Gelände. Ein Imker kümmert sich dem Unternehmen zufolge um die beiden Bienenstöcke und deren rund 100.000 Bewohner. Jährlich erntet er auch den Honig – in diesem Jahr sogar zweimal: Mit 54 Kilogramm waren die Stadtwerke-Bienen besonders fleißig. Im kommenden Jahr wird die Bienengemeinde auf dem Stadtwerke-Gelände sogar noch größer, dann gesellen sich auch noch Wildbienen und Hummeln dazu.

red