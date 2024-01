Wolfenbüttel. Von digitaler Bildung bis Schädlingsbefall: Die Stiftung Zukunftsfonds Asse blickte auf ein spannendes Förderjahr 2023 zurück.

Auf der letzten Ratssitzung der Stiftung Zukunftsfonds Asse im Jahr 2023 bewilligte der Stiftungsrat das Forschungsprojekt „Akustisches Monitoring von Schädlingsbefall und Biodiversität in der Landwirtschaft“ mit einer Zuwendung von über 100.000 Euro. Darüber informiert die Stiftung in einer Mitteilung.

Das Vorhaben der Technischen Universität Clausthal, das in Kooperation mit dem Julius-Kühnen-Institut aus Braunschweig und der Ostfalia-Hochschule mit Standort in Wolfenbüttel und unter Einbeziehung regionaler Landwirte durchgeführt wird, soll die Entwicklung und Testung eines akustischen Sensorsystems zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung von Schädlingen in der Landwirtschaft ermöglichen. Aus landwirtschaftlicher Sicht wird erwartet, dass die Erfassung des Schädlingseinfluges früher möglich ist und somit schneller und zielgenauer reagiert werden kann. So könnten höhere Erträge erwirtschaftet und der Pestizideinsatz reduziert werden, erläutert die Stiftung.

Pflanzung von Amberbäumen kam gut an

In der Ratssitzung wurde auch eine Satzungsänderung beschlossen: Die Erweiterung von Entscheidungskompetenzen einzelner Stiftungsgremien soll eine noch schnellere Entscheidung über eingehende Projektanträge ermöglichen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Satzungsänderung das Bewerbungsverfahren der Stiftung für die Antragstellenden nochmals optimieren können“, so Stiftungsratsvorsitzender Uwe Schäfer.

Besonderes Lob gab es für die im letzten Monat stattgefundene Pflanzaktion für Gemeinschaftsbäume in 37 Orten im Landkreis Wolfenbüttel. Damit sollte auf die Anerkennung der Regionen „Elm-Schunter“ und „Nördliches Harzvorland“ als LEADER-Regionen in der Förderperiode 2023 bis 2027 hingewiesen und ein Baustein für das Zusammenwachsen der Region gelegt werden. Das LEADER-Programm fördert wirtschaftliche, soziale, kulturelle und touristische Projekte und kann Fördersummen bis in den sechsstelligen Bereich bereitstellen. Engagierte Akteure aus den einzelnen Dörfern kamen zusammen, um gemeinsam einen LEADER-Gemeinschaftsbaum zu pflanzen. Die Stiftung stiftete hierfür Amberbäume und weiteres Pflanzzubehör. „Die gemeinsame Baumpflanzaktion ist ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen in unseren ländlichen Regionen”, meinte der Leiter der Stiftungsverwaltung Sven Volkers.

Große Fördersumme für die Maker Academy

Wie die Stiftung berichtet, fand im November außerdem die große Eröffnungsfeier der neuen Maker Academy der Protohaus gGmbH in Wolfenbüttel statt. Die Protohaus gGmbH vermittelt bereits seit zwei Jahren in ihrer Maker Academy in Braunschweig umfangreiches Wissen im Bereich der digitalen und technischen Bildung. Jetzt wurde der Standort nach Wolfenbüttel hin erweitert. In der dortigen Maker Academy können Kinder, Jugendliche und Auszubildende praktische Kompetenzen in den Arbeitsfeldern Lasercutter, 3D-Druck, Programmieren, Elektronik und Konstruktion erwerben. Die Stiftung Zukunftsfonds Asse stellte für dieses Projekt einen Förderbetrag von knapp 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Stiftungsratsmitglieder verabschiedeten außerdem den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024. „Alle Teilnehmenden blickten mit Zufriedenheit und Dankbarkeit auf das Förderjahr 2023 zurück und freuen sich auf viele tolle und wirkungsvolle Projektideen im neuen Jahr“, heißt es am Ende der Mitteilung der Stiftung.

red