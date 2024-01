Wolfenbüttel. Laut Fachexperte handelt es sich um eine Kornnatter, die normalerweise nicht in Deutschland lebt. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

Eine Hinweisgeberin hat am Dienstag die Polizei alarmiert und die Beamten auf eine Schlange in der Nähe des Wanderparkplatz Oderwald an der Landesstraße 495 aufmerksam gemacht.

Polizei Wolfenbüttel schließt nicht aus, dass die Schlange im Oderwald ausgesetzt wurde

Laut Pressemitteilung der Polizei ergab eine Rücksprache mit Fachexperten für Herpetologie, dass es sich um eine nicht giftige und in Deutschland nicht heimische Kornnatter handelt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier unrechtmäßig im Wald ausgesetzt wurde, so die Polizei. Das Tier wurde Fachleuten einer Schlangenfarm übergeben.

Die Polizei Wolfenbüttel leitete ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu melden.

red