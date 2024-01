Schladen. Der Staatsschutz ermittelt nach dem Vorfall. Die Täter warfen einen Stein in die Eingangstür. Wer kann Hinweise geben?

Zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, haben Unbekannte vermutlich mit einem Steinwurf die Glasscheibe in der Eingangstür des AfD-Wahlkreisbüros in der Schladener Straße Damm im Kreis Wolfenbüttel beschädigt. Laut Polizei liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Die Täter gelangten nach bisherigem Ermittlungsstand nicht in die Räume der Partei.

Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter und deren Motiv vor. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter (05331) 9330.

red