Wolfenbüttel. Die Lage ist stabil, aber vollständige Entwarnung gibt es noch nicht. Lesen Sie hier, welche Vorsichtsmaßnahmen vorerst noch bleiben.

Über die Jahreswende sind die Pegelstände weiter gesunken, sodass sich die Hochwasser-Lage für Wolfenbüttel gegenwärtig als stabil bezeichnen lässt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. „Die Regenpause war sehr hilfreich“, erklärt Bürgermeister Ivica Lukanic, „aber noch sind wir in der Meldestufe 3 und müssen daher die Wetterlage und Entwicklung fortlaufend beobachten.“

Für die nächsten Tage sei gebietsweise Dauerregen mit Mengen zwischen 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt. Durch die Niederschläge könne es wieder zu einem leichten Anstieg der Pegel kommen. „Es ist aber im Augenblick nicht zu erwarten, dass die Pegel wieder annähernd so hoch steigen wie an den Weihnachtstagen“, berichtet der Leiter des Krisenstabes. Als Vorsichtsmaßnahme werde unter anderem der Rückbau der Wälle noch nicht in Angriff genommen. In Bereichen, in denen es zu starken Einschränkungen durch die Wälle kommt, würden die verbauten Sandsäcke und Big Packs zur Seite geräumt, damit diese bei Bedarf zügig wieder positioniert werden können, heißt es weiter.

Verwaltung dankt Bürgern für weitgehend ruhigen Jahreswechsel

Darüber hinaus habe der Krisenstab bereits mit der Dokumentation und Aufarbeitung der Hochwasserlage begonnen. Die Daten würden mit dem Hochwasser im Jahre 2017 abgeglichen und könnten wichtige Informationen für zukünftige Ereignisse liefern.

Einen besonderen Dank spricht die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern aus, die „im großen Maße dem Aufruf der Feuerwehr und dem Bürgermeister gefolgt sind und in der Silvesternacht sehr umsichtig das alte Jahr verabschiedet haben. So kam es nur zu wenigen Einsätzen, sodass die Einsatzkräfte, nach den Anstrengungen der letzten Woche, nicht so stark in Anspruch genommen wurden.“

