Wolfenbüttel. Sanierung oder Abriss: Die Stadt Wolfenbüttel prüft, wie es mit der Gaststätte Cordon Rouge in Fümmelse weitergehen soll.

Die Stadt Wolfenbüttel hat die ehemalige Gaststätte „Cordon Rouge – Alt Fümmelse“ in Fümmelse gekauft. Das Gebäude befindet sich direkt neben der Grundschule Fümmelse, so dass es sich anbietet, das Gebäude zu schulischen Zwecken zu nutzen, zumal die Grundschule in Fümmelse einen regen Zulauf an Schülerinnen und Schülern hat.