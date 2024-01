Wolfenbüttel. Auf der A 36 gibt es ab 9. Januar mehrmals vorübergehend Sperrungen. Hier gibt es alle wichtigen Infos dazu im Überblick.

Von Dienstag bis Donnerstag, 9. bis 11. Januar 2024, werden zwischen 7.30 und 18.30 Uhr für jeweils ein bis zwei Stunden auf der A36 zwischen der Anschlussstelle (AS) Flöthe und der AS Wolfenbüttel-Süd die Standspur und die Hauptfahrspur gesperrt. Das kündigt die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung an. Die erste Überholspur steht demzufolge während der Arbeiten dauerhaft zur Verfügung. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der Fernziel-Beschilderung, heißt es.

Am 15. und 16. Januar würden die Arbeiten zwischen 7.30 und 18.30 Uhr zwischen der AS Wolfenbüttel-West und der AS Wolfenbüttel-Nordwest fortgesetzt. Dort werden ebenfalls jeweils für ein bis zwei Stunden die Standspur und die Hauptfahrspur gesperrt, wird angekündigt. Die erste Überholspur stehe während der Arbeiten dauerhaft zur Verfügung.

Ab 17. Januar gibt es wegen Restarbeiten noch einmal Sperrungen auf der A36 bei Wolfenbüttel

Vom 17. bis 19. Januar werden der Mitteilung zufolge zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig für die restlichen Arbeiten an der Fernziel-Beschilderung zwischen 7.30 und 18.30 Uhr jeweils für ein bis zwei Stunden ebenfalls die Standspur und die Hauptfahrspur gesperrt. Die erste Überholspur stehe weiterhin während der Arbeiten dauerhaft zur Verfügung.

red