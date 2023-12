Wolfenbüttel. Zum Jahreswechsel erhöhen die Stadtwerke den Wasserpreis. Hier lesen Sie, welche Gründe für diesen Schritt genannt werden.

Die Stadtwerke Wolfenbüttel erhöhen den Preis für Trinkwasser: Ab 1. Januar 2024 zahlen Privat- und Gewerbekunden mehr für den Kubikmeter. Der Grundpreis bleibe aber stabil, berichten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Die meisten Haushalte zahlen 9,3 Prozent mehr

Wie stark die Kosten für Trinkwasser in Wolfenbüttel steigen, hängt mit dem jährlichen Wasserverbrauch zusammen. Kundinnen und Kunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 150 Kubikmeter Trinkwasser zahlen ab kommendem Jahr 18 Cent brutto mehr für den Kubikmeter. Sie machen mit rund 68 Prozent die Mehrheit der Stadtwerke-Kundschaft aus. Bei einem jährlichen Verbrauch von mindestens 151 Kubikmetern wird der Kubikmeter Trinkwasser 21 Cent (brutto) teurer. Für die meisten Haushalte in Wolfenbüttel bedeutet das eine Preissteigerung von rund 9,3 Prozent.

„Damit das Lebensmittel Nummer eins in Wolfenbüttel immer in einwandfreier Qualität zur Verfügung steht und ohne Bedenken aus dem heimischen Wasserhahn getrunken werden kann, braucht es eine aufwendige Infrastruktur. Unsere Aufgabe ist es, kontinuierlich in unser Wassernetz zu investieren, aktuell beispielsweise in die Sanierung des Gegenbehälters Drohnenberg. Nur so können wir die hervorragende Trinkwasserqualität auch für künftige Generationen sicherstellen“, erklärt Matthias Tramp, Geschäftsführer des Versorgers. Er führt weiter aus, wie sich die Preissteigerung zusammensetzt: „Besonders wirken sich gestiegene Material- und Personalkosten auf den Wasserpreis aus, aber auch die Kosten für den Wasserbezug sind gestiegen.“

Trinkwasser bleibt das günstigste Lebensmittel

Der Vorlieferant habe die Preise für Trinkwasser zuletzt erhöht, das mache rund 35 Prozent der Preissteigerung aus. Zudem schlage die gestiegene Wasserentnahmegebühr durch das Land Niedersachsen mit 15 Prozent zu Buche. „Trinkwasser bleibt aber weiterhin das günstigste Lebensmittel“, erklärt Vera Steiner, Geschäftsführerin der Stadtwerke Wolfenbüttel. Für etwas mehr als einen Euro könne man etwa 500 Liter Leitungswasser beziehen, aber nur zwei bis fünf Flaschen Mineralwasser kaufen.

Ab kommendem Jahr zahlen Kundinnen und Kunden mit einem Verbrauch von 150 Kubikmetern in Wolfenbüttel 419,95 Euro pro Jahr für Trinkwasser. Das sind rund 27 Euro mehr als im Vorjahr. Hinzu kommt der unveränderte Grundpreis.

