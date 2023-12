Cremlingen. Die Unbekannten stehlen Schmuck und Bargeld. Auch in Eitzum schlagen Täter zu: Hier stehlen sie einen Pkw-Anhänger. Der Polizei-Überblick.

In Cremlingen sind Unbekannte erneut in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, in Gardessen das Kellerfenster eines Hauses in der Gartenstraße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen. Dabei konnten sie vermutlich Schmuck und Bargeld erbeuten. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Tat steht vermutlich im Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen in der Gemeinde Cremlingen. Die Polizei Cremlingen sucht auch hier Zeugen, (05306) 932230.

Diebe stehlen Pkw-Anhänger in Eitzum

Unbekannte Diebe haben am Donnerstag in Eitzum einen Pkw-Anhänger gestohlen, welcher vor der Wohnanschrift des Geschädigten in der Hauptstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Der Anhänger war mit einem Schloss gesichert. Angaben zur Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden. Die Polizei Schöppenstedt sucht Zeugen zu dem Sachverhalt, (05332) 946540.

red