Wolfenbüttel. Wo ist Feuerwerk verboten? Die Samtgemeinden Sickte und Oderwald und die Gemeinden Schladen-Werla und Cremlingen geben Antworten.

Seit dem 28. Dezember liegen sie wieder in den Regalen der Supermärkte: Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien. Doch wie in den vergangenen Jahren gilt auch zum Jahreswechsel 2023 auf 2024: Nicht überall darf in Wolfenbüttel und den umliegenden Gemeinden geknallt werden.