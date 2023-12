Wolfenbüttel. Das Lessingtheater läutete Weihnachten mit der Show „Swingelingeling“ ein. Das war quirlig, witzig – und unwiderstehlich.

Mal zurückgeguckt in die Hoch-Zeiten des Swing. Da heizten in den Dreißigern bis in die Fünfziger ihren Zuhörern, Frauen waren auch dabei, die legendären Andrews Sisters ganz schön ein. Mit Swing eben, aber auch mit Jazz, Boogie und dann, später, auch mit Pop heizten sie über die Bühnenbretter dieser Welt. Unvergessen ihre großen Hits wie „Boogie Woogie Bugle Boy“, „Bei mir bist du scheen“ oder „Rum and Coca-Cola“.