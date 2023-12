Wolfenbüttel. Amnestie zum Fest: Seit 2013 wurden in Niedersachsen fast 750 Häftlinge vorzeitig aus der Haft entlassen. In diesem Jahr sind es 43.

Weihnachten gilt als das Fest der Besinnlichkeit, der Lichter, der Liebe, der Hoffnung und auch der Versöhnung. Für einige Menschen in Niedersachsen, die im Leben gestrauchelt sind, ist Weihnachten heuer auf ganz besondere Weise das Fest der Gnade. Die niedersächsische Justiz zeigt Milde und schickt Gefangene früher als vorgesehen in Freiheit, damit die Glücklichen bestenfalls im Kreis ihrer Familie die Feiertage begehen können. Davon profitierten in den vergangenen sieben Jahren insgesamt 32 Insassen der JVA Wolfenbüttel. Auch in diesem Jahr kommt ein Häftling vorzeitig frei.