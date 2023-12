Remlingen. Der Samtgemeinderat musste bei seiner Sitzung auch höhere Abwassergebühren beschließen. Das stand sonst noch auf der Tagesordnung

Haushaltsberatungen standen im Mittelpunkt der Sitzung des Samtgemeinderates Elm-Asse, der sich im Dorfgemeinschaftshaus in Remlingen zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr traf. „Ich bin froh, dass wir mit positiven Zahlen in das neue Haushaltsjahr gehen können“, freute sich Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann (parteilos).