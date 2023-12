Wolfenbüttel. Welche Wolfenbütteler Notfallnummern in der Zeit bis zum 7. Januar zur Verfügung stehen, steht im Text.

Wie schon im vergangenen Jahr, bleibt das Wolfenbütteler Rathaus in der letzten Dezember- und in der ersten Januarwoche (27. Dezember bis 7. Januar) geschlossen. Für ausschließlich unaufschiebbare und dringliche Angelegenheiten richten die Bürgerdienste im Rathaus wieder eine Rufbereitschaft ein, teilt die Verwaltung mit. Hier bedarf es einer vorherigen Terminvereinbarung unter der Rufnummer 05331 86-555 oder per E-Mail an buergeramt@wolfenbuettel.de mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr. Spontanbesuche sind nicht möglich.

Auch die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung ist im vorgenannten Zeitraum ausschließlich telefonisch über die Rufnummer 05331 86-555 oder per E-Mail an oeffentlichesicherheit@wolfenbuettel.de zu erreichen. Auch hier ist eine Kontaktaufnahme während des angegebenen Zeitraums nur per Telefon, per E-Mail oder auf dem Postweg möglich.

Die Wohngeldstelle ist wie bisher auch per E-Mail über wohngeld@wolfenbuettel.de zu erreichen. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr ist die telefonische Kontaktaufnahme in dringenden Fällen unter 05331 86-555 möglich.

Das Standesamt ist vom 27. Dezember 2023 bis 29. Dezember 2023 geschlossen und ab dem 02. Januar 2024 wieder zu den regulären Geschäftszeiten zu erreichen, heißt es weiter.