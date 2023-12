Wolfenbüttel. Am Donnerstagnachmittag fuhr die Feuerwehr zu Einsätzen, auch der Weihnachtsmarkt schloss früher. Auch in der Nacht ging es weiter.

In den Nachmittagsstunden wurde der Sturm immer heftiger, sodass es im Wolfenbütteler Stadtgebiet zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr kam: So berichtete Tobias Stein vom Stadtfeuerwehrteam am Donnerstagnachmittag von Einsätzen in der Straße „Kleine Breite“ und „Alter Weg“ in Wolfenbüttel sowie auf der Landesstraße 495 bei Halchter aufgrund des Sturmtiefs Zoltan. Darüber hinaus musste ein umgestürzter Baum in den Nachmittagsstunden von der Autobahn 36 beseitigt werden, teilte die Feuerwehr mit. Zunächst im Einsatz waren die Wehren aus Halchter, Fümmelse und Wolfenbüttel. Die Ortsfeuerwehr Adersheim rückte noch einmal um 23.15 Uhr aus: Auf der Kreisstraße 90 war ein Baum umgestürzt, heißt es von der Stadtfeuerwehr.

Weihnachtsmarkt Wolfenbüttel schließt am Donnerstag vorzeitig

Und auch der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt musste ebenso wie andere in der Region am Donnerstag früher schließen. „Wir haben in Absprache mit den Budenbesitzern beschlossen, den Weihnachtsmarkt heute zu schließen, bei dem Wetter ergibt es keinen Sinn, weiter geöffnet zu haben“, informierte Anna Wohlert-Boortz von der Stadt Wolfenbüttel am Donnerstag. Sie ist verantwortlich für die Veranstaltungen – und somit auch für den Weihnachtsmarkt. Die Entscheidung, vorsichtshalber zu schließen, fiel um 15.15 Uhr. Auch in Braunschweig schloss der Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen bereits am Nachmittag.

Die Warnung vor schweren Sturmböen in unserer Region bleibt bis Freitagmorgen bestehen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. „In Anbetracht der Wetterlage rechnen wir heute mit weiteren Alarmierungen“, erklärt Stein am Freitagmorgen.