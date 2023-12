Wolfenbüttel. Rat der Stadt Wolfenbüttel beschließt Mehrausgaben für verschiedene Bauprojekte. Photovoltaik kommt aufs Dach der Kita Groß Stöckheim.

Mehrere Bauprojekte in Wolfenbüttel sorgen für Mehrausgaben. Der Rat stimmte den Mehrausgaben zu. Auf dem Tisch der Ratsmitglieder lagen bei der jüngsten Sitzung unter anderem Vorhaben an der Kita in Groß Stöckheim, am Dr.-Oskar-Sommer-Haus, am Schloss und in der Fußgängerzone.