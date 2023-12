Wolfenbüttel. Trotz seines vollen Terminkalenders hat er sich Zeit für uns genommen: So sieht der Arbeitsalltag eines Weihnachtsmannes aus.

Wer kennt das nicht? Die Tage vor Weihnachten sind gerne mal stressig. Doch wie erlebt der Weihnachtsmann die Zeit vor dem Fest, was steht alles auf dem Plan? Mit diesen und weiteren Fragen im Gepäck haben wir ihn besucht: einen stadtbekannten Wolfenbütteler Weihnachtsmann alias Andreas Hofmann. Ihm zur Seite steht übrigens ein großes Team, darunter seine Wichtel, die singende Eiskönigin Elsa, der Schneemann Olaf und manchmal treibt auch der Grinch seinen giftgrünen Schabernack. Alle zusammen bilden sie mit „HDL Hofmann“ ein Wolfenbütteler Unternehmen.

Wie sieht die Vorweihnachtszeit für den Weihnachtsmann aus?

Die Vorweihnachtszeit fängt für uns schon im Januar direkt nach Weihnachten wieder an. Die ersten Termine und Buchungen werden bearbeitet und organisiert. In der Adventszeit selbst bin ich gemeinsam mit meinen Helfern täglich unterwegs und wir tragen den Geist der Weihnacht in die Region. Privat erkunde ich mit meiner Familie, Freunden und Mitarbeitern nach Feierabend gerne die Weihnachtsmärkte der Gegend, genieße die weihnachtliche Atmosphäre und das Zusammensein mit den Liebsten.

Was ist das Besondere an der Arbeit als Weihnachtsmann?

Freude zu bringen, ohne dabei Unterschiede zu machen. Reichtum, Religion oder Hautfarbe spielen für den Weihnachtsmann keine Rolle. Vor dem Weihnachtsmann sind alle gleich. Und genau das spüren die Menschen bei unseren Auftritten.

Wie groß ist das Team des Weihnachtsmannes denn genau? Und gibt es auch Weihnachtsfrauen?

Im Weihnachtsmann-Team sind momentan acht Akteure im Einsatz. Dies nicht nur als Weihnachtsmann und Nikolaus, sondern auch als Weihnachtsbär, Engel, Weihnachtsmäuse und viel mehr. Und tatsächlich gibt es auch eine Weihnachtsfrau. Seit 2011 ist sie an meiner Seite dabei. Manchmal wird sie dabei auch zum Grinch (lacht).

Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Weihnachtsmann zu werden?

Vor rund 25 Jahren kam die erste Anfrage. Ein Mitarbeiter unseres Dienstleistungsunternehmens wurde kurzfristig mit einer roten Robe ausgestattet und besuchte die erste Familie an Heiligabend zuhause. Das war der Anfang. In den Folgejahren wurde alles professioneller.

Was ist am Heiligen Abend besonders wichtig, wenn man als Weihnachtsmann Familien zuhause besucht?

Zeit mitzubringen. Es gibt schließlich auch Kinder, die haben Angst vor dem Weihnachtsmann. Sie müssen die Zeit haben, sich beruhigen zu können. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir auch selbst Ruhe ausstrahlen sowie Wärme und Freundlichkeit. So, wie man den Weihnachtsmann eben kennt.

Und wie steht es um die sagenumwobene Rute? Bringt die der Weihnachtsmann auch wirklich manchmal mit?

Nein! Auf keinen Fall! Die hat der Krampus dabei, der Gegenpart des Nikolauses. Der Weihnachtsmann aber nicht.

Werden denn auch weitere Weihnachtsmänner und -frauen ausgebildet?

Ja, von Zeit zu Zeit bilde ich auch neue Weihnachtsmänner und -frauen aus. Ich habe mir vieles im Laufe der Jahre selbst angeeignet.

Und was macht der Weihnachtsmann das restliche Jahr über, wenn er sich nicht gerade schon wieder um Weihnachten kümmert?

Ich bin Unternehmer in der Eventplanungsbranche und von Wolfenbüttel aus deutschlandweit tätig. Zum Beispiel haben wir auch den Osterhasen mit im Team. Darüber hinaus bin ich für das Land Niedersachen als Wolfsberater unterwegs.

Auch der Weihnachtsmann kommt um die Büroarbeit nicht drumherum. © FMN | Janina Busse

Welche Fragen stellen denn die Kinder dem Weihnachtsmann an häufigsten?

Wo denn der Schlitten ist? Der parkt im Harz, da hier unten im Flachland ja meistens kein Schnee liegt. Und dann noch, wie die Rentiere heißen und wie viele es sind. Sie heißen Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitz und natürlich Rudolph. Insgesamt sind es neun.

Hat der Weihnachtsmann denn auch selbst Kinder und beschenkt diese an Heiligabend?

Ja, ich habe drei Kinder – 14, 12 und 10 Jahre alt – und alle werden noch traditionell vom Weihnachtsmann zu Hause beschenkt. Traditionen und Werte haben bei uns in der Familie nicht nur in der Weihnachtszeit einen sehr hohen Stellenwert.

Und was wünscht sich der Weihnachtsmann selbst zu Weihnachten?

Ich wünsche mir, dass meine Frau wieder komplett von ihrer Krebserkrankung gesund wird und meine Familie von Krankheiten sowie Unglücken verschon bleibt. Und selbstverständlich auch den Weltfrieden.

Wer den Weihnachtsmann von Wolfenbüttel noch einmal sehen möchte, hat am 23. Dezember zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt die Gelegenheit dazu.