Kissenbrück. Der Chor hatte sich für das Konzert in der St.-Stephanus-Kirche einige Gäste eingeladen. Das Publikum spendete reichlich Applaus.

Die KissSingers unter der Leitung von Olga Jesske verzauberten zusammen mit den Gastchören Ohregano und Ramba Zamba, der Blockflötengruppe der Grundschule Kissenbrück, Til Mahlmann am Keyboard und der Organistin Greta Borchers das Publikum in der St.-Stephanus-Kirche in Kissenbrück. Von einem „magischen Adventskonzert“ berichten die KissSingers, ein Chor aus Kissenbrück.

Zu Beginn stimmten die KissSingers mit „Winter Lights“ auf die festliche Atmosphäre ein. Detlev Horseling, der charismatische KissSpeaker, hieß das Publikum herzlich willkommen und versprach einen fesselnden Konzertnachmittag. Der Chor eroberte die Bühne mit Interpretationen von drei Weihnachtsfavoriten – „Deck the Halls“, „Weihnachtswiegenlied“, begleitet von Greta Borchers, und „Carol of the Christmas Bells“ – und erntete viel Beifall des begeisterten Publikums.

Mariah Careys Riesenhit darf nicht fehlen

Die Stimmen von Ramba Zamba brachten kindliche Magie ins Konzert mit herzerwärmenden Darbietungen von „Bald kommt der Weihnachtsmann“ und „Heut fliegt ein Engel durch die Nacht“. Der Jugendchor Ohregano ermunterte das Publikum, bei Wohlfühlsongs wie Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“, „That‘s Christmas to me“ und Trains „Shake up Christmas“ kräftig mitzusingen.

Der Jugendchor Ohregano in der St.-Stephanus-Kirche in Kissenbrück. © KissSingers

Nach der Ansprache von Pastorin Melanie Schwerdtfeger, die daran erinnerte, an die nicht so Wohlhabenden zu Weihnachten zu denken, erfüllte Greta Borchers an der Orgel die Kirche mit der Melodie von „Macht hoch die Tür“ und lud die Gemeinde zum gemeinsamen Gesang ein.

Das Konzert setzte sich fort mit energiegeladenen Interpretationen von „Swing Down Angels“ und „Celtic Praise Song“ durch die KissSingers. Der Kinderchor begeisterte ein weiteres Mal mit Darbietungen von „Polar Express“ und „Lieber guter Weihnachtsmann“, ehe die jungen Musiker der Grundschule Kissenbrück mit ihrer Lehrerin Tanja Schneider mit Aufführungen auf Blockflöten an der Reihe waren – darunter „Was soll das bedeuten“, „In dulce jubilo“ und dem geschätzten „Little Drummer Boy“.

Zum Schluss sangen die drei Chöre gemeinsam

Nach „Mary Did You Know“ und Kelly Clarksons modernem Hit „Underneath the Tree“, vorgetragen von den KissSingers, vereinten sich die drei Chöre, alle unter der Leitung von Olga Jesske, für eine herzerwärmende Interpretation von „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton, solo dargeboten von Lee Ann Horner. „Das Publikum, bewegt von der Botschaft von Liebe und Frieden, überschüttete die Künstler mit Applaus“, heißt es in der Mitteilung.

Wer im nächsten Jahr bei den KissSingers dabei sein möchte, kann immer dienstags um 20 Uhr im Gemeindehaus Kissenbrück vorbeischauen oder sich bei Chorleiterin Olga Jesske per E-Mail an kisssinger@gmail.com informieren.

red