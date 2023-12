Wolfenbüttel. Mehr als 27.000 Besucher kamen bisher in das Schlossmuseum und das Bürgermuseum. Diese Gründe sehen die Verantwortlichen dafür.

Der Vermutung von Museumsleiterin Dr. Sandra Donner kann man angesichts der enormen Besucherzahlen nur zustimmen: „Scheinbar haben wir die Themen präsentiert, für die sich Museumsbesucher in einer ehemaligen Welfenresidenz und in einem Stadtmuseum interessieren.“ Mehr als 27.000 Besucher schauten sich in diesem Jahr die drei Sonderausstellungen, die fünf Kabinettausstellungen und die Dauerausstellungen im Schlossmuseum und im Bürgermuseum an. Das bedeutet Besucherrekord. Und das Jahr ist ja noch nicht zu Ende.