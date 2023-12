Braunschweig. Schülerinnen der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel haben die Redaktion unserer Zeitung besucht und durften hinter die Kulissen schauen.

Wie entsteht ein Podcast? Was hat es mit den vielen Mikros auf sich? Wozu ist die grüne Wand gut? Die Fragen sprudelten nur so aus den sieben Schülerinnen der achten Klasse der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel heraus. Sie bilden einen Teil der Schülerzeitung „spIGSettel“ und haben einen Einblick hinter die Kulissen unserer Zeitung bekommen. „Das Studio, in dem wir uns gerade befinden, ist eines der modernsten unserer Region“, erklärt Videoredakteur Florian Kleinschmidt. „Hier können wir nicht nur unsere Podcast-Formate aufnehmen, sondern auch Videoformate vor einem Greenscreen aufzeichnen. Diese Videoaufnahmen können wir dann im Anschluss, bedingt durch die grünen Wände, mit einem anderen Hintergrund versehen und damit eine neue Kulisse schaffen.“ Außerdem durften die Jugendlichen auch die verschiedenen Kameraeinstellungen und den Teleprompter im Videostudio testen.

Schülerinnen führen Interview mit Chefredakteurin

Die verschiedenen Ressorts der Zeitung, der News-Desk und die Online-Redaktion standen ebenfalls auf dem Programm der Besichtigung. Doch die angehenden Journalistinnen waren gut vorbereitet und hatten auch Fragen für die Social-Media-Redakteurin Christina Wicke und Chefredakteurin Kerstin Loehr im Gepäck. Die Frage, die bei dem Interview im Mittelpunkt stand: Wie wird man eigentlich Redakteurin? Christina Wicke lieferte die Antwort: „Der Weg in die Medienwelt ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe viel ausprobiert und viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gesammelt. Heute darf ich hier Podcasts, Instagram- und TikTok-Formate betreuen und habe ein tolles Team an meiner Seite.“

Und auch Chefredakteurin Kerstin Loehr betonte: „Wir sind immer auf der Suche nach guten Nachwuchsjournalist*innen und freuen uns sehr über euer Interesse.“