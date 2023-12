Wolfenbüttel. Seit über 15 Jahren findet die Geschenkaktion in der Vorweihnachtszeit in Linden statt. Hier erfahren Sie, was es damit auf sich hat.

Von einer schönen Tradition, die es nun bereits seit über 15 Jahren gebe und die mittlerweile eine starke Eigendynamik entwickelt habe, berichtet die Wolfenbütteler Stadtverwaltung. „Inzwischen melden sich schon im Herbst die ersten Eltern und wollen wissen, wann wir wieder Päckchen packen für die Tafel“, erzählt Anika Kalisch. Sie ist Leiterin des städtischen Kindergartens Kilindum in Linden (In den Schönen Morgen 1) und hatte in der vergangenen Woche wieder eine Übergabe zahlreicher Geschenke organisiert. In diesem Jahr sei die Spendenbereitschaft der Eltern besonders hoch gewesen, berichtet die Stadt.

Dutzende liebevoll eingepackte Geschenke

Für die DRK-Tafel in Wolfenbüttel nahm Juliane Liersch gemeinsam mit ihrem Mann die Präsente in Empfang. „Diese Aktion kommt super an, ich danke allen Eltern und Kindern für die großartige Unterstützung“, schildert sie angesichts der vielen Dutzend liebevoll eingepackten Geschenke. Tatsächlich sei die Geschenk-Aktion längst über eine Bescherung für bedürftige Kinder hinausgewachsen. „Wir haben alle Pakete beschriftet mit Hinweisen, für welche Altersgruppe sie bestimmt sind und ob sie eher für Jungen oder Mädchen passen“, wird Anika Kalisch in der Mitteilung abschließend zitiert.

