Königslutter. Die Zeit der Weimarer Republik und die Abschaffung der Demokratie 1933 stehen im Fokus des Bandes von Diethelm Krause-Hotopp.

Die Geschichte Königslutters ist um eine Ausarbeitung ausführlich ergänzt worden. Dr. Diethelm Krause-Hotopp aus Destedt ließ im Ratssaal der Stadt sein neuestes Buch „Von Hindenburg bis zur Bücherverbrennung“ vorstellen. Bürgermeister Alexander Hoppe freute sich darüber, dass die Geschichte der Weimarer Republik bis zur Mitte des Jahres 1933 nun umfassend nachgelesen werden könne. „Wie schnell unsere Demokratie damals beseitigt worden ist, sollte uns wachsam für heute machen und rechtsradikalen Tendenzen Widerstand entgegen setzen“, forderte er die Anwesenden auf.

Glossar mit vielen Namen und Organisationen

Gundolf Algermissen, ehemaliger Geschäftsführer der Akademie Regionale Gewerkschaftsgeschichte, hob die Bedeutung der Erforschung regionaler Geschichte hervor. Das vorgelegte Buch schließe damit eine wichtige Lücke in der Regionalforschung, „wie auch in kleinen Städten die Nationalsozialisten die Macht eroberten“. Der Historiker Benedikt Einert, auch Lektor des Buches, wies auf die chronologische Darstellung der Geschichte Königslutter von 1925 bis 1933 hin. So habe der Autor „die wichtigsten gesellschaftlichen Vereine der Arbeiterbewegung und der bürgerlichen Stadtgesellschaft in ihren gegensätzlichen Auffassungen akribisch dargestellt. Wer kennt schon den Königin-Luise-Bund?“, fragte er in die Runde.

Besonders hervor hob er das im Anhang veröffentlichte Glossar, das sowohl zahlreiche Namen der damals aktiven Personen als auch Informationen über Organisationen enthalte.

Teilnehmer an Bücherverbrennung gab den Impuls

In seinem Schlusswort hob Diethelm Krause-Hotopp hervor, dass er das Buch Günter Wiemann (1922-2016) gewidmet habe, der als 10-jähriger Pimpf mit der Fackel in der Hand an der Bücherverbrennung teilgenommen habe und den entscheidenden Impuls zu diesem Buch gab.

„Von Hindenburg bis zur Bücherverbrennung“ kann für 12,50 Euro in Buchhandlungen erworben werden.

