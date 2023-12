Altenrode. Der Siebenjährige leidet an einer spastischen Diparese. Nach einem WZ-Artikel gab es bereits viel Zuspruch. So geht es jetzt weiter.

Fast drei Monate ist der Besuch bei Hermann in Altenrode nun her. Viel ist seit der Artikelveröffentlichung und dem Gespräch mit seinen Eltern passiert. Der Siebenjährige leidet an einer spastischen Diparese, die beide Gehirnhälften betrifft. Es handelt sich um eine neurologische Störung, die sich bei Hermann besonders am linken Bein zeigt. Seine Muskeln sind „richtig auf Spannung“, hatte seine Mama Sonja damals berichtet. Das hat zur Folge, dass Hermann nicht richtig stehen kann, sein linker Fuß berührt nur mit den Zehenspitzen den Boden. Der Fuß ist geneigt, die Ferse schwebt förmlich in der Luft. Immer. Auf der rechten Seite ist es seit einer Operation vor wenigen Jahren besser, auf der linken Seite verschlechterte sich der Zustand schnell wieder. Rückenschmerzen und Beschwerden an der Hüfte sind die Folge. Verformungen kommen hinzu. Auch die Hände sind betroffen, zum Glück ist es hier aber nicht so stark ausgeprägt.