Wolfenbüttel. Schüler der Wolfenbütteler Peter-Räuber-Schule drehen einen Kurzfilm zum Thema „Die Zukunft – und wie wir sie rocken“.

Der letzte Drehtag. Fast ist der Kurzfilm im Kasten. Zwei Szenen liegen noch an: die Fahrt im Auto und der Schluss, die Szene mit Gitarrenmusik, Song und Tanz. Die Szene mit dem Helm, die wurde bereits abgedreht. Die Schülerinnen und Schüler der Wolfenbütteler Peter-Räuber-Schule machen sich Gedanken. Sorgen, was ihnen ihre Zukunft bringen wird. Ganz konkret: Wie geht es nach der Schule weiter mit mir, wie sind meine beruflichen Perspektiven? Schülerinnen und Schüler aus der Abschlussklasse der Förderschule haben ihre Gedanken auf die Zukunft ausgerichtet und in einem Film umgesetzt. Wie könnte meine Zukunft mit meiner Beeinträchtigung aussehen?

Mit ihrem Film „Die Zukunft – und wie wir sie rocken“ beteiligen sich die Peter-Räuber-Schüler an dem Schüler-Kurzfilm Wettbewerb „Ganz schön anders“ mit dem diesjährigen Thema „Übermorgen“. Die Peter-Räuber-Schule nimmt bereits seit drei Jahren an dem Filmwettbewerb teil. Einmal hat sie schon den zweiten Platz erzielen können.

Unterstützung für die Peter-Räuber-Schüler kommt von einem Profi-Filmemacherteam

Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von einem Profi-Filmemacherteam. Der konkrete Dreh mit seinen Workshops hat nur wenige Tage lang gedauert. „Aber die Vorbereitungen dazu haben bereits im September begonnen. Von ersten Vorstellungen, bis hin zum Sprechtext“, erzählt Klassenlehrerin Anja Windhorst.

„Das Wesentliche, das Schwierigste, vielleicht auch manchmal das Schmerzhafteste war dabei das Nachdenken über die eigene Behinderung. Jeder hat sich damit ganz persönlich auseinandergesetzt. Die Anspannung im Rahmen von Filmarbeit erleichtert aber vieles dabei“, weiß die Pädagogin. „Auch die dann schnell auftauchende Frage, welche Hilfe gibt es vielleicht einmal für mich.“

Wie drehe ich einen Kinofilm? Schüler lernen da so einiges

Veranstalter ist Blickwechsel, ein Verein für Medien- und Kulturpädagogik in Göttingen. Tobias Milde von Blickwechsel benennt als Ziel die filmisch-künstlerische Auseinandersetzung der Schüler mit einem großen gesellschaftlichen Thema: Zukunft mit Behinderung. „In der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sind immer wieder verborgene Talente zu entdecken“, hat er bemerkt. „Da ist technischer Verstand zu bemerken oder Verständnis für die Vorgänge bei der Entstehung eines Filmes. Und so nebenbei ließ sich auch so einiges lernen über Drehen und Schneiden eines Kinofilms.“

Die besten zehn Filme würden auf der Großleinwand im Astor-Kino von Hannover der Öffentlichkeit präsentiert, berichtet er. Außerdem werden die Filme auf dem „YouTube-Kanal“ von Blickwechsel gezeigt. Finanziell unterstützt wird der Kurzfilm unter anderem durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Für die Stiftung als Projektförderer machte sich Raphaela Harms bei den Dreharbeiten in der Peter-Räuber-Schule ein Bild von den Arbeiten am Kurzfilm.

Wunsch unserer Schüler ist es, eine Sprache zu sprechen, die andere verstehen Klassenlehrerin Anja Windhorst.

In der Zeit der Beschäftigung mit dem Thema haben die neun am Dreh beteiligten Schülerinnen und Schüler nach Perspektiven geschaut, wie Entwicklungen aussehen könnten. Maddox möchte eigentlich später nicht in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten. Sein Traum ist es, viel Geld zu verdienen. Dann die Erkenntnis: Dafür brauche ich einen Führerschein und muss Fremdsprachen sprechen können. Da wird es schwierig. In den Film sind dann Ideen eingeflossen, was die Zukunft vielleicht zur Lösung des Problems beitragen könnte: Ein Auto, das selbständig fährt, ohne dass ein Führerschein Voraussetzung ist. Oder der Helm, der befähigt, mehrere Sprachen zu sprechen, wenn man ihn trägt. Schöne Gedanken, Ideen, Fiktionen, die die Zukunft rosiger aussehen lassen. „Wunsch unserer Schüler ist es, eine Sprache zu sprechen, die andere verstehen“, drückt es Klassenlehrerin Anja Windhorst aus.

Aber dann kommt noch ein anderer Gedanke ins Spiel: Tilly fragt: „Brauchen wir eigentlich das alles? Müssen wir denn so sein, wie alle anderen? Können wir nicht so sein, wie wir sind?“