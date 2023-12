Wolfenbüttel. Die Innenstadt war am dritten Adventssamstag gut besucht. Die Wolfenbütteler Ladenbetreiber berichten, wie das Geschäft läuft.

Soll es das weihnachtliche Geschenkpapier sein? Oder doch eher ein neutraleres? „Es gibt ja auch noch Leute, die in der Weihnachtszeit Geburtstag haben“, wirft eine Frau schmunzelnd ein, die nun an der Reihe ist. Bei Bücher Behr am Kornmarkt ist zu diesem Zeitpunkt jede Menge Betrieb. Es ist Samstagmittag. Noch gut eine Woche bis zum Fest. Da wird’s für viele allmählich Zeit, Geschenke zu besorgen.