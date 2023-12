Wolfenbüttel. Die Beamtinnen warnen vor Taschendiebstahl auf dem Schlossplatz. Diese Tipps geben sie den Besucherinnen und Besuchern mit auf den Weg.

Der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt ist an diesem Tag in den Mittagsstunden gut besucht. Viele nutzen ihre Mittagspause für einen Abstecher zum Schlossplatz. In kleinen Gruppen stehen sie an den Buden, laufen über die Fläche. Kleinere und größere Schülergruppen sind nach Schulschluss unterwegs. Auch Beamtinnen des Polizeikommissariats Wolfenbüttel streifen heute über den Weihnachtsmarkt: Sie wollen die Besucherinnen und Besucher sensibilisieren und auf Taschendiebstahl aufmerksam machen.