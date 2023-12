Wolfenbüttel. Am Freitagvormittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Frankfurter Straße: Im Schützenhaus Wolfenbüttel brach ein Feuer aus.

Im Wolfenbütteler Schützenhaus in der Frankfurter Straße ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 11.20 Uhr über eine Rauchentwicklung in dem stadtbekannten Haus informiert. Der nur kurze Zeit später vor Ort erschienene diensthabende Brandmeister Kai Strömel bestätigte eine erhebliche Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Schützenhauses. Auch die Rauchwarnmelder schlugen Alarm.

Durch den Warnton des Warnmelders und durch die Hinweise des Schützenhauswirtes wurde der Bewohner, der sich in einem Nebenzimmer seiner Wohnung zum Schlafen niedergelegt hatte, geweckt. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung anschließend vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum zur Beobachtung transportiert.

Auslöser für den Brand im Schützenhaus war ein Fernseher

Laut Einsatzleiter Strömel geriet in einem Zimmer des betroffenen Mieters ein Fernseher in Brand. Die Flammen breiteten sich auf umstehende Gegenstände aus. Zwei Atemschutztrupps des ersten Tanklöschfahrzeuges konnten den Zimmerbrand mit einer C-Schlauchleitung löschen. Neben dem Löschzug der Ortswehr Wolfenbüttel wurde auch der Löschzug West des Stadtgebietes mit eingesetzt.

Sowohl aus dem Dach als auch aus einigen Fenstern drang immer wieder Brandrauch. Nach intensiver Absuche konnten jedoch keine weiteren Brandnester in dem historischen Fachwerkhaus gefunden werden. Nach rund 45 Minuten war der Brand endgültig gelöscht. Auch der Geschäftsbetrieb in dem angrenzenden Restaurant ist von diesem Zimmerbrand nicht beeinträchtigt.