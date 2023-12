Wolfenbüttel. Ein Zeuge beobachtete die Flucht. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die bei der Aufklärung des Einbruchs helfen können.

Zwei unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Anton-Ulrich-Straße in Wolfenbüttel in ein Einfamilienhaus eingebrochen, teilt die Polizei mit. Sie zerstörten eine Fensterscheibe, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen.

Was die Diebe stehlen konnten, ist noch nicht bekannt, sagt die Polizei weiter. Ein Zeuge beobachtete die Täter bei der Flucht. Die Täter seien augenscheinlich männlich und dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht weitere Zeugen, die sich unter (05331) 9330 melden können.

red