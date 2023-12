Schöppenstedt. Am Samstag, 16. Dezember, wird das Museum zu einer Weihnachtsbäckerei für Kinder. Die Teilnahme am Backvergnügen ist kostenlos.

Vor dem Nikolaustag soll Till Eulenspiegel sich in eine Backstube in Braunschweig eingeschlichen haben. Vom Bäckermeister alleingelassen mit dem Teig backte er aber nicht Brötchen, Brot und Kuchen, wie es von ihm erwartet wurde, sondern kleine Teigfiguren in ganz besonderer Form: Eulen & Meerkatzen. Das ist die wohl bekannteste Geschichte in unserer Region – und was würde besser in die Vorweihnachtszeit passen, als genau das auch zu tun?