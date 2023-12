Schladen. Das nasse Element und seine historische Bedeutung für den Landkreis stehen im Mittelpunkt des Buches, das für 6 Euro erhältlich ist.

Das neue Heimatbuch des Landkreises Wolfenbüttel steht ganz im Zeichen des Elements Wasser und enthält wieder einige lesenswerte Berichte. Im Dorfgemeinschaftshaus Schladen kamen nun Ortsheimatpfleger, andere Autoren und Mitarbeiterinnen des Bildungszentrums Wolfenbüttel zusammen, um der Vorstellung des Heimatbuchs 2024 beizuwohnen. Heide Gebhardt von der Abteilung Kultur und Medien im Bildungszentrum eröffnete die gelungene Veranstaltung und begrüßte alle Gäste. Als Vertreter des Bürgermeisters Schladen-Werla sprach Kämmerer Martin Schulze Grußworte.

Landrätin Christiana Steinbrügge dankte allen Autorinnen und Autoren und betonte: „Wasser ist Leben, unverzichtbar und Zukunft.“ In ihrem Vorwort schreibt sie: „Auch das Stadtbild von Wolfenbüttel ist durch Wasser geprägt, sei es als Bestandteil der Verteidigung des Schlosses oder auch als Teil historischer Wasserwerke, wie zum Beispiel der Wassermühlen.“ Sie dankte dem Heimatbuchteam, zu dem Marco Failla, Heide Gebhardt, Svenja Opel- Raschke, Beate Kosfeld und Andree Wilhelm gehören. Das Titelfoto „Stadtbad Okeraue“ und die Zwischenseiten stammen von Yvonne Salzmann.

Von Erdgeschichte bis zum Freibad Remlingen

Zur Veranstaltung gehörte ein gelungenes Rahmenprogramm: Die Liedermacher Günther Kampen (Sickte) und Jan-Christoph Friedrich (Destedt), die sich „Ohrofyll“ nennen, brachten deutsche Lieder mit mehreren kritischen Texten zu Gehör und erhielten viel Beifall. Klaus Kämpfe-Burghardt (Galerie Kulturhaus Dettum) informierte über seinen Beitrag „Wasser in der Kunst“, Dr. Dany Kemmler, Geowissenschaftlerin aus Remlingen, ließ alle „in ururalte erdgeschichtliche Zeiten und Zeugen des alten Meeresraumes“ eintauchen; zum Vortragsthema hat sie, die bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung arbeitet und im Bereich des Salzbergwerkes Asse 2 forscht, einen ausführlichen Beitrag im aktuellen Heimatbuch. Beide Referenten bekamen ebenfalls kräftigen Applaus.

Die Titelseite des Heimatbuches 2024. © Bernd-Uwe Meyer

Die Geschichte des Remlinger Freibades behandelt Ira Gutacker. Andreas Memmert und Beatrice Kausch haben den Aufsatz „Das Große Bruch, Wasserlandschaft mit besonderem Potential für eine Wiederherstellung einer artenreichen Natur- und Kulturlandschaft“ verfasst. Der Roklumer Heimatpfleger Bernd-Uwe Meyer, der seit 49 Jahren dieses Ehrenamt bekleidet, berichtet ebenfalls über das Große Bruch und setzt andere Schwerpunkte. „Schwermetallbelastungen der Oker – ein geschichtlicher Rückblick“, hat Kreisheimatpfleger Marco Failla zu seinem Thema gemacht. Ortsheimatpflegerin Ursula Oberg hat „Winnigstedt – ein Leben vom und mit dem Wasser“ verfasst, Bernd-Uwe Meyer informiert in seinem zweiten Beitrag über die „Geschichte der Winnigstedter Teichmühle“.

Nachruf auf Schöppenstedts Heimatpfleger Ekkehard Thon

Henning Meyer berichtet zum Thema „Wasserwirtschaft und Mühlen in Hornburg“, die Hornburger Heimatpflegerin Sybille Heise über „Hochwasser der Ilse und ihre Folgen für Hornburg“. Über Hochwasser am 17. und 18. Juli 2002 in Schandelah schreibt Frank Denecke. Jörg-Eckehardt Pogan über kostbares „Wasser von Destedt“, Herbert Wolf berichtet über „Trinkwasserversorgung in Veltheim“, Bernhard Friedrichs schreibt zum Thema „Löschwasserversorgung in Klein (Mönche) Schöppenstedt“. Vorhanden ist von Markus Gröchtemeier außerdem ein beachtenswerter „Nachruf auf Ekkehard Thon“, der 56 Jahre lang erfolgreich als Schöppenstedter Heimatpfleger arbeitete.

Zahlreiche Informationen über den Landkreis Wolfenbüttel gibt es am Schluss des reich bebilderten Heimatbuches. Es ist ein willkommenes Geschenk zu jedem Anlass, kostet sechs Euro und ist im Buchhandel sowie beim Landkreis Wolfenbüttel zu bekommen.

